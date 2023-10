Toro: Juric, provo un senso di incompiutezza

"Sono molto dispiaciuto: c'è un grande rammarico, c'è un senso di essere incompiuti perché in due anni e mezzo non sono riuscito a dare ai tifosi la gioia di vincere un derby": il tecnico del Torino, Ivan Juric, trattiene a fatica la commozione durante la conferenza stampa post-sconfitta per 2-0 nella stracittadina contro la Juventus.

"Sto già pensando alla prossima partita dopo la sosta, ma anche alla prossima sfida contro i bianconeri - aggiunge l'allenatore - perché voglio batterli: su questa sera, invece, ho poco da dire". Il croato, però, prova comunque a dare la sua lettura della gara: "Nel primo tempo abbiamo fatto ciò che avevo chiesto, abbiamo creato pericoli e non abbiamo rischiato nulla in difesa - l'analisi di Juric - poi i due gol sono arrivati su due calci d'angolo: non è vero che non c'è stata una nostra reazione, ma è che la Juve si chiude bene e diventa dura fare gol quando stanno tutti dietro".

Il suo Toro sembra in una fase calante: "L'anno scorso avevamo chiuso con grande fiducia, vedevamo tante cose positive - ammette anche il tecnico - ma in queste prime giornate di campionato ne abbiamo viste poche: anche io forse dovrei dare qualcosa di più, l'importante è ripartire più forti che mai".





