Torino, team di esperti per consolidarne l'appeal turistico

Torino si è aggiudicata la vittoria del "Vivacity challenge" ottenendo il finanziamento per la consulenza, della durata triennale, di un team di tre "esperti globali nello sviluppo e nell'implementazione delle destinazioni turistiche". A finanziarlo CityDNA e Simpleview, agenzia americana "leader nello sviluppo globale di destination management".

Il team sarà guidato dal professor Frank Cuypers, leader internazionale nello sviluppo delle destinazioni, e formato anche da Elke Dens, specialista in placemaking rigenerativo, e David Peacock, Senior Strategist e Advisor per il Future Tourism Group di Simpleview.

Turismo Torino e Provincia ha seguito per la Città di Torino un percorso di candidatura in 3 passaggi, preparando un saggio sulla visione turistica della destinazione, uno speech con giuria composta dagli esperti e infine a Valencia, durante la City DNA Conference, la sfida con altre grandi città: Copenaghen, Helsinki, Salisburgo e Losanna.

"Siamo davvero molto contenti di questa opportunità - sottolinea Domenico Carretta, assessore comunale a Turismo, Sport e Grandi Eventi - che, insieme al progetto per il nuovo city brand della Città già avviato con la Fondazione Bloomberg, contribuirà sicuramente al nostro intento di rendere Torino una destinazione sempre più attraente per il turismo internazionale".

Per arcella Gaspardone, di Turismo Torino e Provincia si tratta di "un prestigioso riconoscimento triennale del valore di 500mila euro in consulenza e coaching per riqualificare le nostre competenze e consolidare la visione turistica della nostra città".



