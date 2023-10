Sanità, prosegue iter verso nuovo ospedale Alessandria

Si è svolto a Torino nel Grattacielo Piemonte un incontro tra l'Assessorato alla Sanità e la Direzione generale dell'Azienda ospedaliera di Alessandria per fare il punto sul nuovo presidio sanitario che sorgerà in città nell'area Galimberti. "Siamo ampiamente nei tempi previsti" è il comunicato diffuso dalla Regione al termine della riunione.

All'incontro hanno partecipato l'assessore regionale alla sanità, Luigi Genesio Icardi, il direttore regionale della Sanità, Antonino Sottile e il direttore generale dell'azienda ospedaliera, Valter Alpe.

Per quel che riguarda il cronoprogramma, si è chiarito (a seguito con una riunione con l'Inail) che la scadenza del 30 settembre per l'aggiudicazione della progettazione è stata superata dal nuovo codice degli appalti; la prossima data da rispettare sarà quella del dicembre del 2025.

Il Politecnico di Torino sta avviando gli studi preliminari sul sito dove sorgerà il nuovo ospedale, mentre a breve verrà predisposto il protocollo d'intesa con il Comune e gli altri soggetti coinvolti.

Quanto alle risorse, il progetto ha ricevuto il via libera a un finanziamento di 300 milioni di euro da parte dell'Inail, fermo restando la possibilità di valutare eventuali altre forme di finanziamento.



