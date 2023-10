Juventus: Allegri, 'Vittoria è un punto di partenza'

"Questo deve essere un punto di partenza: abbiamo giocato un buon calcio e ci siamo difesi molto bene": è soddisfatto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo una vittoria nel derby contro il Torino che ha proiettato i bianconeri ad appena due punti dall'Inter. "Siamo andati in crescendo, anche perché poi ci siamo sistemati con il 4-4-2 e nel secondo tempo Milik ha aggiunto fisicità e tecnica - spiega l'allenatore su come è nato il 2-0 contro i granata - mentre abbiamo concesso soltanto la rovesciata di Sanabria: oggi abbiamo fatto molto bene in fase difensiva, molto meglio rispetto a Bergamo".

La firma del vantaggio è stata di Gatti: "Sono davvero contento per lui, si è rialzato velocemente dopo il Sassuolo e deve soltanto rimanere sereno e tranquillo" gli applausi di Allegri per il centrale difensivo. Ed è proprio da quella serataccia di Reggio Emilia che la Juve non prende gol, con la squadra che è arrivata a tre partite di fila con la porta inviolata: "In quella sfida ci furono errori dei singoli, sono serate che capitano e l'importante è la reazione che abbiamo avuto" dice il tecnico in conferenza stampa.

Infine, Allegri ha un ringraziamento speciale: "E' per i tifosi, sono stati straordinari: avere questo clima per tutte le partite casalinghe del campionato sarebbe un bel vantaggio" il messaggio per il popolo bianconero.



