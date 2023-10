Intitolato a Marchionne auditorium del Science Gateway del Cern

E' stato intitolato a Sergio Marchionne, l'amministratore delegato di Fca scomparso 5 anni fa, l'auditorium del Science Gateway del Cerna a Ginevra.

L'auditorium di oltre 700 metri quadri ha 900 posti a sedere e tre configurazioni possibili per spettacoli scientifici, film, eventi pubblici, eventi del Cern ed eventi privati.

"Quando ci lasciò, ormai 5 anni fa, cominciammo a pensare a un modo per ricordarlo, un modo che rispecchiasse i suoi valori e le sue convinzioni. Chi l'ha conosciuto ricorda bene il suo amore per la Fisica, la sua curiosità, il suo costante desiderio di imparare e approfondire le sue conoscenze. Sergio credeva soprattutto nei giovani, li spronava ad avere coraggio e a non adagiarsi nelle facili consuetudini. Li incoraggiava a guardare la realtà assumendo prospettive inusuali, ad approfondire i problemi e a cercare strade inesplorate" ha spiegato John Elkann. "Questo è precisamente ciò che ogni giorno accade al Cern - ha aggiunto - dove migliaia di giovani ricercatori indagano i principi primi del nostro mondo e cercano risposte a interrogativi fondamentali, per il bene della collettivo della società. Perché ragionare basandosi sul metodo scientifico è in primo luogo un esercizio di libertà, tenacia e di umiltà.

Domandarsi perché si originano i fenomeni, avanzare ipotesi, verificarne la validità e, se il test fallisce, proporre una nuova spiegazione. Si tratta di un modo di pensare e di vivere basato sulla curiosità incessante, un tratto che era forte nella personalità di Sergio: significa allenarsi a esercitare il nostro spirito critico e la nostra indipendenza di pensiero, rifiutare tesi infondate, e al contrario accettare le domande e il confronto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA