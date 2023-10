Il Cern apre Science Gateway, centro di educazione scientifica

Il Cern ha inaugurato il Science Gateway, centro all'avanguardia per l'educazione scientifica e la cultura. L'edificio è stato progettato dall'architetto Renzo Piano e è stato finanziato grazie a donazioni esterne, con la Stellantis Foundation come maggiore sostenitore. La nuova struttura, costata circa 100 milioni di franchi svizzeri, prevede di attrarre fino a 500.000 visitatori di tutto il mondo, dai 150mila attuali a partire dai cinque anni di età.

E' un luogo in cui l'umanità può scoprire il Cern e dove collabora per risolvere - con ingegno e intelligenza - alcune delle più grandi sfide del nostro tempo. Questo è lo spirito dei membri fondatori del Cern", ha detto il presidente di Stellanis John Elkann che ha ricordato il progetto Hop (Hands on Physics), lanciato dalla Fondazione Agnelli in collaborazione con il Cern e l'Istituto italiano di Fisica nucleare.

John Elkann ha ricordato Sergio Marchionne. All'ex amministratore delegato di Fca scomparso nel 2018 è dedicato l'Auditorium con 900 posti a sedere e tre configurazioni possibili per spettacoli scientifici, eventi pubblici del Cern ed eventi privati "Sergio credeva soprattutto nei giovani, li spronava ad avere coraggio e a non adagiarsi nelle facili consuetudini. Li incoraggiava a guardare la realtà assumendo prospettive inusuali, ad approfondire i problemi e a cercare strade inesplorate" ha sottolineato Elkann. "Vogliamo dimostrare quanto la ricerca e le sue applicazioni siano cruciali per la società, e infondere in tutti coloro che vengono a visitare il centro la curiosità e la passione per la scienza, ispirando tanti giovani a intraprendere carriere nel campo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (Stem)", ha detto la direttrice del Cern, Fabiola Gianotti.



