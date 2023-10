Attori e ombre in 'Don Chisciotte e Donna Alonza' a Torino

Attori in carne ed ossa, ombre, teli che nascondono luci, e ancora attori, ombre e note musicali. E' onirico e coinvolgente l'ultimo spettacolo realizzato dalla Compagnia Controluce, tra le più famose compagnie di teatro di figura in Europa e non solo, al fianco dell'Accademia dei Folli, 'Don Chisciotte e Donna Alonza', andato in scena in prima assoluta ieri e oggi alla Casa del Teatro Ragazzi di Torino. Cinque minuti di applausi da parte di un pubblico rapito hanno decretato, ancora una volta, il successo di un'opera di ombre, un genere 'antico', ma che non smette di comunicare la magia dello spettacolo dal vivo anche ad un pubblico contemporaneo, abituato a ben altri intrattenimenti di tipo tecnologico.

Magia resa dalla bravura collaudata da 30 anni di attività del registi del gruppo Controluce, Corallina De Maria, che ha anche disegnato le ombre, Alberto Jona e Jenaro Melendrez Chas.

Compagnia che in questi decenni ha portato i suoi spettacoli anche in Cina e in Giappone, i paesi nei quali quel genere di spettacolo è patrimonio collettivo, ma anche dal fantastico testo scritto appositamente dal Premio Strega 2009 Tiziano Scarpa.

"Non tutti ricordano che Aldonza, nel romanzo di Cervantes, è il vero nome di Dulcinea - spiega Scarpa -. Insieme a Teresa Panza, la moglie di Sancio, Aldonza si mette alla ricerca di Don Chisciotte e del suo scudiero. Vuole incontrare per la prima volta l'uomo che va in giro a parlare troppo bene di lei, e che l'ha indotta a cambiare sé stessa per essere all'altezza della sua fama. Teresa vuole raggiungere suo marito, perché durante l'assenza di Sancio le sue proprietà sono state razziate e i suoi figli sono stati sterminati da un criminale. Non sa ancora che a liberare involontariamente quel malfattore è stato proprio Don Chisciotte. Il quale, nel frattempo, insieme a Sancio si ritrova a rivivere le esperienze del suo biografo, Miguel De Cervantes. Lo spettacolo segue i viaggi paralleli di queste due coppie".



