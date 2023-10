Atp Finals, il volto di Sinner proiettato sulla Mole

Dopo Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev, tocca a Jannik Sinner illuminare la Mole Antonelliana. Il volto del campione italiano, quarto qualificato per le Nitto Atp Finals di Torino dopo la vittoria di oggi a Shangai sarà infatti proiettato questa sera, fra le 20 e le 21, sul monumento simbolo della città tra effetti di luce e colori, come già avvenuto in precedenza con i primi tre giocatori qualificati alla Race Atp. "Ci congratuliamo con Jannik Sinner per questo importante risultato e lo aspettiamo a Torino - commenta il sindaco Stefano Lo Russo - dove crescono l'attesa e l'entusiasmo per questa nuova edizione delle Atp Finals. Sarà un momento di grande sport e anche di festa per tutta la città".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA