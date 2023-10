Aggiornato costo Parco della Salute, avanti con la gara

E' stato aggiornato, alla luce dell'aumento dei prezzi di materie prime ed energia, il valore del Parco della Salute e della Scienza di Torino, polo di cura e di ricerca in fase di progettazione. Aumenta di 72 milioni di euro. La procedura di gara per realizzarlo va quindi avanti e la stazione appaltante potrà procedere. Lo ha deciso il commissario straordinario Marco Corsini, "al termine - spiega una nota della Regione Piemonte - di un percorso giuridico condiviso" con Anac, l'autorità anticorruzione.

. Il commissario provvederà all'adeguamento dei dati economici di gara "individuando criteri oggettivi e neutri, desumibili da meccanismi ufficiali di rilevamento delle variazioni dei costi nei vari settori di mercato".

Un'impostazione che consente "la mera attualizzazione ad oggi dei dati economici riferiti all'epoca di indizione della gara, senza alterarne la consistenza originaria e quindi - di conseguenza - senza sottoporre le condizioni iniziali a modifica sostanziale".

La gara per il Parco della Salute e della Scienza è stata lanciata nel 2019. "Avevamo assicurato il massimo impegno per individuare una soluzione per proseguire con la gara lanciata e siamo riusciti a mantenere la promessa - dice il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio -. Il commissario Corsini ha lavorato in questi mesi per individuare la corretta procedura che ora ci consente di andare avanti".

Messa in sicurezza la procedura, "la Regione ora è pronta a fare la sua parte per coprire gli extra costi - spiega l'assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Prudenzialmente infatti avevamo già accantonato nei fondi dell'ex articolo 20 (il programma straordinario degli investimenti pubblici in sanità, ndr) la cifra necessaria, per cui la copertura finanziaria di questi 72 milioni è già garantita".



