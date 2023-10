'Women and the City' a Torino per immaginare città eque

Promuovere l'avvio di una riflessione comune che favorisca le prospettive di genere nelle politiche locali, rendendo gli spazi e le pratiche cittadine accessibili, inclusive ed eque è lo scopo del festival Women and The City, appuntamento ideato dall'Associazione Torino Città per le Donne, che si terrà dal 12 al 15 ottobre a Torino. I temi di questa prima edizione andranno dall'ambiente alla leadership, dall'innovazione alla medicina di genere, passando per la città fisica e la mobilità, la cultura, lo sport, la violenza di genere. L'appuntamento è pensato per calarsi nel vivo del gender mainstreaming che prende avvio dall'esperienza maturata dall'Associazione Torino Città per le Donne, presieduta da Antonella Parigi - manager culturale, ex assessora alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte, fondatrice della Scuola Holden, del Circolo dei Lettori e della suddetta associazione - e che propone 4 giorni di festival, con 150 ospiti per 12 panel e 50 eventi in 16 location. Un programma fatto di momenti On e altri Off organizzati grazie alla partecipazione di oltre 60 associazioni e reti del territorio torinese. "Il limite delle politiche sulla parità di genere - ha spiegato Parigi - sono la loro frammentarietà. Le attività sono molte, ma mancano di sistema e di dialogo fra di loro. Ciò accade ai vari livelli dello Stato, ma anche nel mondo dell'associazionismo. Una rassegna come Women and The City proppone panel ibridi su diverse tematiche al fine di aprire un dibattito e proporre buone pratiche come possibili modelli da replicare".

"L'uguaglianza di genere - ha aggiunto Jacopo Rosatelli, assessore al Wefare, diritti e pari opportunità della Città di Torino - è una questione cruciale per costruire una società equa e inclusiva. Torino si muove in questo solco, con ancora più determinazione di fronte agli attacchi che da più parti vengono mossi alla libertà delle donne, ad esempio nel campo della salute riproduttiva".



