Tar sospende il percorso ciclo-escursionistico al Devero

Il Tar del Piemonte ha accolto la richiesta di sospensiva avanzata da alcune associazioni contrarie al progetto di percorso ciclo-escursionistico nella zona del Grande Est al Devero, nel Verbano-Cusio-Ossola, all'interno del parco naturale Alpe Veglia e Alpe Devero nel territorio comunale di Baceno. Nell'ordinanza, i giudici scrivono che la valutazione d'incidenza ambientale "non pare sufficientemente approfondita nell'analizzare l'impatto dell'intervento sull'ambiente e sugli habitat interessati".

"Non pare altresì valutata l'incidenza cumulativa dell'attività in questione e della conseguente aumentata affluenza di fruitori dell'area" proseguono i giudici. Le associazioni promotrici del ricorso avevano lamentato "l'assenza di interlocuzione pubblica" e la "violazione delle norme di tutela". L'area interessata dal progetto, promosso dall'Ente di gestione delle aree protette dell'Ossola e dal costo di circa 150 mila euro, ricade all'interno della rete Natura 2000.

"I lavori però sono già cominciati - fa notare il Comitato Tutela Devero, uno dei promotori del ricorso - e hanno toccato punti molto delicati degli ecosistemi, modificando il percorso di un sentiero". L'udienza per la trattazione di merito del ricorso è stata fissata tra più di un anno, il 13 novembre del 2024.



