Snoopy e il mondo dei Peanuts in mostra a Cuneo

Sarà visitabile da sabato 7 ottobre fino al 1° aprile 2024, a Cuneo, la mostra "Charles M. Schulz, una vita con i Peanuts. Mostra immersiva nell'opera del più grande cartoonist del XX secolo". L'esposizione, curata da Federico Fiecconi e allestita presso lo Spazio Innov@zione (via Roma, 17), permetterà ai visitatori di entrare in dialogo con la vita di Schulz e di immergersi nel mondo ideato dal fumettista: storia, timeline e curiosità verranno raccontate attraverso oggetti, videowall e applicazioni interattive.

Uno spazio della mostra sarà dedicato ai più piccoli per conoscere i personaggi di Schulz in chiave ludica e interattiva, interagendo anche attraverso frasi celebri e disegni.

La mostra, ad ingresso libero e gratuito, sarà aperta, dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 20 e il sabato e la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20. Sono previste visite guidate per le scuole al mattino su prenotazione all'indirizzo info@crcinnova.it. L'esposizione è realizzata in associazione con il Charles M. Schulz Museum di Santa Rosa in California, exhibition design and experience a cura di Centrica S.r.l.





