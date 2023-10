'Parole', l'alfabeto dei sentimenti positivi sui vasetti Nutella

Dalla 'A' di Amore alla 'Z' di Zen.

Riporta le 21 lettere dell'alfabeto italiano, ciascuna legata a un messaggio che trasmette emozioni e sentimenti positivi, la nuova nuova limited edition, in vendita in tutta Italia, dei vasetti di Nutella, la crema spalmabile alla nocciola più famosa al mondo.

Un'idea sviluppata in collaborazione con Treccani, che ha messo a disposizione il suo database, indicando etimologia e significato di ogni parola e collaborando alla ricerca di curiosità originali.

Un anno fa, in partnership con ANSA, i vasetti della collezione speciale 'Nutella con te' erano stati abbinati a 59 avvenimenti che hanno caratterizzato la storia italiana, uno per anno, dal 1964, quando è nata la Nutella, al 2022.

Ogni vasetto di 'Parole' è caratterizzato da una grafica ad hoc che si ispira alla parola e al mondo che evoca attraverso scenari immaginari ma rappresentativi: ad esempio, una danzatrice che balla su un vinile per la 'R' di Ritmo, un papavero rosso in un campo di papaveri gialli per la 'U' di Unicità.

Per approfondire l'etimologia, il significato e le curiosità di ognuna delle 21 parole selezionate da Treccani per Nutella, si può cliccare sulla landing page dedicata alla campagna sul sito www.nutella.it. All'interno della pagina c'è un'area dedicata ai podcast 'Più che parole'. Le informazioni e le curiosità legate alle parole sono accessibili anche inquadrando direttamente il Qr code sul retro di ogni vasetto di Nutella.





