Nasce il servizio civile piemontese contro il disagio giovanile

Il servizio civile regionale del Piemonte servirà a contrastare, in prima battuta, il disagio giovanile. Viene avviata una sperimentazione ed è stato pubblicato il bando, su iniziativa dell'assessora regionale alla Famiglia, Chiara Caucino, per la selezione dei volontari, aperto ai giovani, senza distinzione di sesso, cittadini italiani, cittadini comunitari e cittadini residenti non titolari della cittadinanza italiana, di età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, qualifica professionale o diploma professionale e che non hanno partecipato ad alcun bando di Servizio civile universale o di Garanzia giovani.

Dato il carattere di sperimentazione, è stato fissato in 100 il numero massimo dei giovani da impiegare nei progetti di servizio civile regionale e in 8 mesi la durata dei progetti (anziché 12, come avviene per i progetti Servizio civile universale), con un orario settimanale di 25 ore e un assegno di natura non retributiva pari a 444 euro mensili, insieme alla copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile.

"L'istituzione del Servizio civile regionale - spiega il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio - rappresenta un traguardo molto importante per il Piemonte in quanto offrirà la possibilità a numerosi giovani di vivere davvero un'esperienza di cittadinanza attiva, volta, in un primo momento nello specifico, proprio al contrasto del disagio giovanile, che è una piaga da combattere con tutti i mezzi a disposizione".

"Con questo strumento - prosegue Caucino - diamo la possibilità a chi lo vorrà di dare una mano concreta, di fare la propria parte in maniera ancora più incisiva per il bene della nostra collettività e delle nostre comunità, venendo incontro a un'esigenza reale. Valorizzando ancora una volta e ancora di più il volontariato, settore fondamentale".



