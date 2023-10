Ministro Zangrillo visita il Parlamento subalpino a Torino

Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha visitato a Torino il Parlamento Subalpino, uno dei luoghi più significativi del Risorgimento italiano e sede del primo Parlamento del Regno d'Italia.

"Immergersi nella storia d'Italia - ha affermato Zangrillo alla fine della visita - è davvero una grande emozione. Grazie a Mauro Caliedo, presidente del Museo Nazionale del Risorgimento per l'accoglienza. Spero che in tanti approfittino dell'apertura straordinaria del fine settimana per ammirare questo capolavoro.

Tra questi banchi sono passati i padri della nostra Nazione: qui sono state approvate le leggi Siccardi sull'abolizione del Foro ecclesiastico, è stato deciso l'avvio dei lavori del traforo del Frejus e si è discusso sull'annessione dei nuovi territori al Regno di Sardegna".

"Riscoprire questo luogo simbolo dell'Unità - ha aggiunto - significa tornare alle nostre radici e ricordare l'importante contributo che Torino e il Piemonte hanno dato a costruire il futuro del Paese".

Riportata all'antico splendore da un recente intervento di manutenzione, quella di Palazzo Carignano è l'unica aula parlamentare rimasta integra in Europa tra quelle nate con le rivoluzioni del 1848 e riconosciuta monumento nazionale dal 1898.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA