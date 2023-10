Juve: Scanavino 'senza aumento di capitale futuro era a rischio'

L'aumento di capitale deciso oggi dal consiglio di amministrazione della Juventus "arriva in un momento molto importante perché la non partecipazione alle coppe europee, a causa della squalifica, poteva mettere in difficoltà la società, che poteva non avere le adeguate risorse per il futuro. In questo modo invece possiamo progettare con serenità e allo stesso tempo con decisione il futuro prossimo della Juventus". Così, in un'intervista esclusiva a Sky Sport 24, l'ad bianconero Maurizio Scanavino che sottolinea come sia "la conferma dell'impegno e del legame che la famiglia Agnelli ha con la Juventus, che raggiunge i 100 anni".

Con il nuovo aumento di capitale ci saranno "risorse importanti che devono essere inserite in un progetto che deve coniugare sostenibilità e competitività. Per il futuro - aggiunge Scanavino - il progetto sportivo, che è condiviso con l'allenatore e con il direttore sportivo, vedrà un mix di campioni esperti e solidi con giovani talenti che emergerano dalla Next Gen che andremo a individuare sul mercato attraverso un preciso progetto di scouting.

La priorità assoluta della società bianconera è riprendersi un posto in Champions League: "la qualificazione è fondamentale per l'equilibrio dei conti - sottolinea Scanavino - E l'altro la prossima edizione avrà più squadre, più partite e un livello di ricavi maggiore di quello attuale".



