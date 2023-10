Irma Blank, a pochi mesi dalla scomparsa personale a Miradolo

Il Castello di Miradolo, nel torinese, promuove, dal 14 ottobre al 26 novembre, una personale dedicata ad una grande artista dimenticata, morta da pochi mesi, "Irma Blank. Tra segno e silenzio".

La Fondazione Cosso, che per l'occasione inaugura il nuovo format espositivo a tempo, presenta nella mostra venti opere, tra cui sette mai esposte prima d'ora, provenienti da importanti collezioni private e grazie alla collaborazione con la Galleria P420 di Bologna.

Tre i nuclei tematici che scandiscono il lavoro di Irma Blank dalla fine degli anni '60 al 2023: le opere, realizzate con tecniche differenti; tre libri d'artista, tra cui Ur-Buch Romanzo Blu, un corpo di fogli di carta velina blu "che rimanda a tutto l'inchiostro versato nei secoli e apre all'immensità degli spazi, all'infinito", e la documentazione fotografica e video.

Le opere dialogano con le quattro sale storiche del Castello interagendo tra stratigrafie, decori, affreschi pastello sui soffitti. Ogni sala si lega idealmente a un verbo all'infinito: guardare, fare, ascoltare, andare, suggerendo alcune possibili relazioni tra le opere di Irma Blank, la Fondazione Cosso, il Castello di Miradolo e la sua storia.

La mostra, curata da Roberto Galimberti, è accompagnata da un'inedita installazione sonora a cura del progetto artistico Avant-dernière pensée, dedicata al Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra "per la mano sinistra" di Maurice Ravel.





