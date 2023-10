I Fridays for Future tornano in piazza a Torino

Dopo sei mesi dall'ultimo corteo, tornano in piazza anche a Torino I Fridays for Future per lo 'sciopero del clima'. Da piazza Statuto è partito il corteo, che raggiungerà piazza Castello in centro. Gli ambientalisti sono già oltre un migliaio. "Resistenza climatica contro un governo negazionista", si legge sullo striscione che apre la manifestazione. "Chiediamo giustizia climatica e la vogliamo ora", dicono dal furgone. Tra i giovani c'è anche il vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte e consigliere Pd a Daniele Valle, possibile candidato per il centrosinistra alle prossime amministrative "Questa è una bellissima piazza che ci lancia una richiesta forte di politiche davvero incisive sull'ambiente - spiega Valle - . Se penso che la maggioranza Cirio ha respinto la richiesta di dichiarare l'emergenza climatica in Piemonte negando una correlazione tra inquinamento e cambiamenti climatici trovo che questo sia un motivo in più per essere oggi in piazza".

In corteo anche la rete del Climate Social Camp, Last, Acmos e le sigle Cigil-Cisl-Uil e uno spezzone dal Fiom.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA