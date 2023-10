Gruppo dirigenti Fiat, programma di formazione nelle scuole

Oltre 200 ragazzi, accompagnati da tutor e insegnanti di cinque scuole torinesi, hanno partecipato all'evento conclusivo del programma 'Gdf for education' per l'anno scolastico 2022-2023 organizzato dal Gdf (Gruppo Dirigenti Fiat).

Il programma si inserisce nell'ambito del Pcto (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento) del Ministero e prevede lezioni frontali e workshop per favorire lo sviluppo di competenze trasversali per gli studenti del quarto anno di licei e istituti tecnici che hanno aderito all'iniziativa: liceo Monti, istituto Maria Ausiliatrice, Itis Pininfarina, Istituto Edoardo Agnelli, istituto XXV aprile. Il Gdf for education, iniziato nel 2015, coinvolge ogni anno i soci del Gruppo Dirigenti Fiat impegnati nelle scuole per far avvicinare gli studenti al mondo delle aziende. Oltre a lezioni suddivise in due moduli di quattro ore previsti nelle scuole che trattano gli elementi base di un'impresa e delle funzioni finanziarie, viene realizzato un project work su un argomento a scelta degli studenti. "Crediamo molto nell'importanza di queste attività, in particolare in questo contesto volatile e incerto. In questo periodo sicuramente non facile, voi dirigenti del futuro vi potrete inserire brillantemente, perché iniziative come quella del Gdf for education e il contesto formativo in cui vi trovate, vi sapranno indirizzare sulla giusta strada" ha detto Daniele Chiari, presidente del Gruppo Dirigenti Fiat, in un messaggio ai ragazzi.

Il Gdf, l'associazione che raccoglie dirigenti in servizio e in pensione dei gruppi Stellantis, Cnh Industrial e Iveco Group, da oltre 30 anni dà un supporto alla formazione per avvicinare il mondo delle aziende a quello della scuola.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA