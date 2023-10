Fiera del Tartufo di Alba, Crosetto dà il via alla 93/a edizione

Inaugurata questa sera la 93/a edizione della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba. Ospite d'onore il ministro della Difesa Guido Crosetto Lo scorso anno il mercato mondiale del tartufo, fulcro della manifestazione, aveva registrato oltre 95mila presenze. Un dato che gli organizzatori puntano a migliorare ancora, consapevoli, come ha ricordato la presidente dell'ente Fiera Liliana Ellena, che "ogni grammo di tartufo genera 20 euro di spesa, con un picco di 150 milioni nella stagione autunnale. Una ricaduta positiva su ristoranti e hotel e su tutti coloro che investono in questo territorio".

Tra le novità di quest'anno c'è la certificazione blockchain che potrà essere richiesta per gli acquisti di tartufi superiori ai 50 grammi. Costante l'attenzione alla sostenibilità ambientale e ai giovani, su cui gioca anche il titolo di questa edizione 2023 dell'evento: "L'Alba del futuro".



