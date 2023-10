Fff a Solvay, chiede la chiusura e la bonifica subito

"Abbiamo provveduto a ripulire l'opera d'arte deturpata da un atto incivile, per restituirla alla comunità nella sua bellezza". Lo fa sapere Solvay, in riferimento all'installazione luminosa, inaugurata il 10 settembre sulla rotatoria tra via Genova e la statale 10 nel sobborgo alessandrino di Spinetta Marengo (Alessandria). Un dono dell'azienda alla città, che rientra nell'accordo annuale di gestione e manutenzione dell'area. Il simbolo di due sposi, la città e il sobborgo - secondo l'autore Marco Lodola - le cui vite si sfiorano, intrecciano continuamente. L'essenza di una alimenta e dà valore a quella dell'altra.

Alla base di 'Cake Topper', nella notte, è stato appeso uno striscione con la scritta 'Vostri i guadagni nostri i morti.

Solvay deve chiudere. Riprendiamoci il futuro'. A rivendicare l'azione il collettivo studentesco e Fridays For Future, impegnati questa mattina nella manifestazione per il clima, con una cinquantina di partecipanti al corteo per le vie del centro.

"Il buongiorno si vede dal mattino e la scultura che accoglie chi entra a Spinetta, da questa mattina, ha finalmente le vesti che merita: quelle di un'opera rappresentativa di un secolo di morti e veleni", spiegano in una nota i manifestanti.

"Continueremo a essere spine nel fianco di coloro che devastano i territori, inquinando falde, aria, terra, senza alcun ritegno per le vite che distruggono strada facendo, perfettamente in linea con le fameliche necessità produttive del modello capitalista. Siamo stanchi di morire per i vostri interessi, di veder morire i nostri amici, i nostri cari, di ammalarci e non poter combattere. Il tempo dell'attesa è finito, la soluzione è una sola: chiusura e bonifica subito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA