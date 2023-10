Derby: Juve e Toro unite per sostenere i progetti di Candiolo

Con il derby della Mole alle porte, la Juventus e il Torino si uniscono a dispetto della rivalità sportiva per sostenere la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Alla vigilia della stracittadina, che si giocherà sabato, i giocatori granata e bianconeri hanno disegnando un'edizione unica di due statuette 'Toh', opera dell'artista Nicola Russo, che si ispira ai torèt simbolo di Torino e che è protagonista di un progetto a favore dell'Istituto di Candiolo - Irccs. Le due creazioni, di 60 centimetri, saranno messe all'asta sul portale 'Charity Stars', per contribuire a 'Life is Pink', la campagna promossa dalla Fondazione a sostegno della lotta contro i tumori femminili.

"Juventus e Torino - ha detto Allegra Agnelli, presidente della Fondazione - ancora una volta scendono in campo con slancio e generosità al nostro fianco. Il Toh vuole essere simbolo di rinascita, di coraggio e soprattutto di inclusività.

Valori che da sempre contraddistinguono anche la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro".

"Fuori dal campo - ha spiegato il capitano della Juventus, Danilo - saremo un'unica squadra perché anche quest'anno siamo al fianco della Fondazione, per sostenere la lotta contro il cancro e il simbolo di questa nostra unione è ancora una volta Toh. Attraverso quest'opera che rappresenta la città ed è sinonimo di rinascita vogliamo racchiudere tutti questi valori condivisi da tutti noi quotidianamente e che vogliamo veicolare anche in occasione di questa partita così speciale".

Per Ricardo Rodriguez, capitano del Torino "è una grande responsabilità che ci rende orgogliosi essere convocati anche quest'anno per giocare la partita più importante e difficile: quella contro il cancro. È una sfida che bisogna affrontare con grinta e coraggio, tutti insieme, uniti più che mai".



