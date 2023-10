Torino: Juric spera nel recupero di Sazonov per il derby

E' una vera e propria corsa contro il tempo quella di Sazonov. Il centrale georgiano del Toro sta tentando il recupero in vista del derby di sabato pomeriggio: il piede si è decisamente sgonfiato, la rifinitura di oggi sarà decisiva per l'esito definitivo.

In alternativa potrebbe esserci Zima, ma ha un ginocchio malconcio anche lui, oppure la soluzione di totale emergenza, l'adattamento di Tameze. E se in difesa la coperta è corta, sulla trequarti è bagarre totale: tra Vlasic, Radonjic, Seck e Karamoh, sperano tutti in una chance. Juric vuole pensarci fino all'ultimo, anche perché nessuno ha convinto appieno in questo avvio di campionato, e tiene tutti sulla corda. E non esclude nemmeno a priori l'ipotesi Zapata-Sanabria.



