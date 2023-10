Nanni Moretti esordisce a teatro con Diari d'amore di Ginzburg

La prima regia teatrale di Nanni Moretti, Diari d'amore, dittico composto da due atti unici di Natalia Ginzburg, inaugura il 9 ottobre al Teatro Carignano, la stagione 2023/2024 del Teatro Stabile di Torino. Sul palco Valerio Binasco, direttore artistico dello Stabile, Daria Deflorian, Alessia Giuliani, Arianna Pozzoli, Giorgia Senesi. Un lavoro coprodotto insieme al Teatro di Napoli, Emilia Romagna Teatro Ert, Carnezzeria srls, Lac Lugano Arte e Cultura, Châteauvallon-Liberté scène nationale, Tnp Théâtre National Populaire de Villeurbanne, La Criée - Théâtre National de Marseille e Maison de la Culture d'Amiens, e al sostegno della Fondazione Crt.

"Ho deciso di affrontare lo spavento del palcoscenico, facendomi primo spettatore di un testo importante come questo, senza passare attraverso la cinepresa", spiega il regista. Con la parola spavento la stessa Ginzburg definiva lo scarto tra l'intimità della parola scritta e il clamore della parola detta dal vivo. Le due commedie raccontano l'intimità di nuclei familiari disarmonici, gente che si lascia vivere senza entusiasmi, esseri deboli e indifferenti, dai valori etici inconsistenti. Affreschi di una società borghese che con difficoltà affronta temi quali matrimonio, fedeltà, maternità, amicizia. Con un linguaggio che unisce leggerezza a profondità disarmante di lettura del reale. "Natalia Ginzburg - dichiara Binasco - per me è tra i più importanti autori italiani. Anche se la sua immaginazione poetica non è attratta dall'eccezionalità o dall'assurdo, il suo stile semplice e musicale, l'umorismo delle sue chiacchiere arrivano a toccare corde emotive fortissime, restituendo grandezza e profondità a personaggi solo apparentemente piccoli".



