Littizzetto, la leggerezza non è cretineria e combatte l'ansia

"Siamo abituati a pensare che la leggerezza sia superficialità, cretineria. Non è così. Mi occupo da sempre della leggerezza che non è intesa soltanto come comicità, ma come penne lievi che sanno raccontare la realtà, dare senso alle cose anche in profondità attraverso la leggerezza". Lo ha detto Luciana Littizzetto, chiamata da Annalena Benini a guidare la sezione Leggerezza, una delle sette del nuovo Salone del Libro.

"Cercherò di fare come fanno gli astronauti quando sono chiusi nella navicella e hanno una crisi d'ansia: muovere le dita del piede per riuscire a togliere l'ansia. Cercherò di fare una sezione dove si cercherà di muovere fortemente le dita dei piedi", ha spiegato Littizzetto che ha aggiunto di essere felice di lavorare finalmente anche a Torino, oltre a Milano e a Roma.

"Nella leggerezza c'è anche tanto senso, da Calvino che lo raccontava in avanti è sempre stato così. Pensiamo che i libri da 500 pagine o i film di tre ore danno un senso, può essere ma non è scontato. Siamo in un tempo pesantissimo, siamo reduci dal Covid che ci ha spianato e abbiamo tantissimo bisogno di respirare, di senso e di sollievo" ha sottolineato la comica scrittrice.



