Incendia garage a Bra, arrestato dai carabinieri

Un 56enne di origine tunisina è stato arrestato dai carabinieri a Bra (Cuneo) con l'accusa di avere appiccato un incendio nei garage sottostanti a un'abitazione. L'uomo era stato notato nella notte fra martedì e mercoledì in strada da una pattuglia dell'aliquota radiomobile della compagnia braidese dell'Arma: si stava allontanando a passo sostenuto da un cortile dal quale, come hanno notato i militari, si stava alzando una densa nuvola di fumo. Il 56enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato bloccato sul posto. I vigili del fuoco, chiamati dai carabinieri, hanno domato le fiamme, che stavano divampando al piano terra dell'edificio.

L'uomo, trovato in possesso di un accendino, secondo una prima ricostruzione aveva forzato il portone e aveva dato alle fiamme alcuni mobili nei garage. E' stato arrestato per incendio doloso.

Vi sono stati danni ingenti a due box auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA