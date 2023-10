Inaugurato nuovo reparto di Pneumologia al Regina Margherita

Al termine di 18 mesi di lavori, costati 3 milioni di euro e promossi da Fondazione Respiro Libero Onlus, con il sostegno di Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Hospeedal, è stato inaugurato oggi, il nuovo reparto di Pneumologia pediatrica Grazia e Corrado Tadolini dell'Ospedale Regina Margherita della Città della Salute di Torino. Si tratta di una struttura dedicata ai bisogni di bambini e adolescenti a cui occorrono accertamenti, piccoli interventi, e anche a coloro che per motivi di salute devono usufruire delle cure specialistiche, consentendo anche alle famiglie, grazie a spazi attrezzati, di essere vicine ai piccoli degenti.

"Come imprenditore ho sempre considerato la riuscita di un progetto dal suo ritorno economico, in questo caso non si riesce a misurare il rendimento con dei freddi numeri, ma vi posso assicurare che la soddisfazione personale nel vedere realizzato il reparto, gli sguardi dei piccoli pazienti, dei loro genitori, degli operatori sanitari ripaga più di qualsiasi percentuale, ha affermato Marco Tadolini, Presidente di Fondazione Respiro Libero Onlus: "Il Covid e la pandemia ci hanno insegnato che a fare la differenza spesso è la capacità delle persone, delle istituzioni e delle diverse realtà pubbliche e private, di fare sistema, ovvero collaborare insieme per raggiungere un obiettivo ambizioso", ha sottolineato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Per il sindaco Stefano Lo Russo "questo progetto, sostenuto dalla solidarietà delle persone, dimostra come Torino sia sempre attenta ai bisogni di chi si trova ad affrontare un momento di difficoltà". "Una nuova struttura che esalta una nostra eccellenza della sanità piemontese sia dal punto di vista medico e tecnologico sia dell'umanizzazione del reparto" ha aggiunto Giovanni La Valle, direttore Generale Città della Salute e della Scienza di Torino .



