Il nuovo Salone del Libro di Benini, in squadra 7 big

Il Salone del Libro di Annalena Benini sarà organizzato in 7 sezioni tematiche, ognuna affidata a un curatore che avrà libertà di ideare, orchestrare e condurre incontri (uno per ogni giorno del Salone): Editoria affidata a Teresa Cremisi; Arte a Melania Mazzucco; Romanzo allo scrittore Alessandro Piperno; Romance a Erin Doom; Leggerezza a Luciana Littizzetto; Informazione a Francesco Costa; Cinema a Francesco Piccolo. "Sono grata Ai curatori per avere accettato questo incarico. Sono tutti qui", ha detto Benini.

Alle Sezioni si aggiunge una Redazione tornata da Paola Peduzzi, Igiaba Scego, Francesca Sforza e Tiziana Triana. "Con questa squadra faremo del nostro meglio per fare un bellissimo Salone" ha detto Benini. "Sarà un Salone particolarmente attento ai ragazzi, abbiamo bisogno di ascoltarli e accogliere le loro istanze. Il libro del nostro progetto speciale Un libro tante scuole sarà Cime tempestose di Emily Bronte".



