Il nido dei bimbi, spazio per l'allattamento di Intesa Sanpolo

Nasce 'Il nido dei bimbi', spazio per l'allattamento nella sede di corso Vittorio Emanuele di Intesa Sanpaolo, inaugurato dal Comitato regionale del Piemonte per l'Unicef e dalla Cooperativa animazione Valdocco in occasione della Settimana Mondiale dell'Allattamento. Il Baby Pit Stop rientra nelle iniziative dell'Unicef per garantire a tutte le bambine e i bambini i diritti sanciti dalla Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza. In Italia l'Unicef promuove il Programma "Insieme per l'Allattamento" che vede riconosciuti oltre mille Baby Pit Stop, 34 ospedali, 9 comunità amiche delle bambine e dei bambini e 4 corsi di laurea.

"Dai primi momenti di vita di un bambino l'allattamento è l'intervento più efficace per la sopravvivenza e lo sviluppo delle bambine e dei bambini. Allattare protegge i piccoli da malattie contagiose comuni e rafforza il loro sistema immunitario" spiega Maria Costanza Trapanelli, presidente del Comitato regionale del Piemonte per l'Unicef.

La percentuale dell'allattamento esclusivo è aumentata del 10%, raggiungendo il 48% a livello globale, ma ancora lontano dall'obiettivo del 70% entro il 2030. "Allattare è un gesto semplice e naturale che tutte le mamme dovrebbero poter fare ovunque, ma che a volte risulta difficile, se non proibitivo. E' auspicabile che l'allestimento di spazi dedicati, come già avviene nei musei, biblioteche e da oggi anche da Intesa Sanpaolo, venga realizzato anche da altre significative realtà di lavoro del territorio" afferma Antonio Sgroi, presidente del Comitato provinciale di Torino per l'Unicef.



