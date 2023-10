Guardia di finanza, insediato il nuovo comandate di Torino

Il generale Carmine Virno è il nuovo comandante provinciale della guardia di finanza di Torino.

La cerimonia di insediamento si è svolta questa mattina nella caserma di IV Novembre. Il generale è subentrato al pari grado Luigi Vinciguerra. Virno come ultimo incarico era al comando generale di Roma, ma in precedenza ha anche guidato il nucleo di polizia economico finanziari di Catanzaro, collaborando in varie operazioni con il procuratore Nicola Gratteri. "L'opera della guardia di finanza - ha spiegato il comandante del provinciale delle Fiamme gialle - è quella di essere vicina alle realtà sane del Paese, che portano avanti la nostra economia. Vogliamo garantire l'equità fiscale della zona, stando vicino ai cittadini e ai contribuenti onesti". Per quanto riguarda la sicurezza secondo Virno è "importante dare la sensazione di tutela dei cittadini, anche presidiando territorio da un punto di vista fisico con le pattuglie: le persone devono potersi sentire sempre tranquille e contare sulle Fiamme gialle".

"Veniamo fuori - ha sottolineato il generale Virno- da una pandemia e poi da un conflitto internazionale, che hanno inciso sulle attività commerciali e imprenditoriali - ha continuato a riguardo dei fondi Pnrr-. Dobbiamo vedere che queste risorse pubbliche erogate vadano a chi ne ha diritto e ne ha bisogno, evitando quelle distorsioni che possono avvenire". Virno ha confermato infine che i controlli sui 'furbetti' dei bonus e dei reddito di cittadinanza continueranno: "Vogliamo assicurare i fondi a chi ne ha diritto: devono essere utilizzati in maniera corretta".



