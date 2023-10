Festival Digitale Popolare, la rivoluzione a misura d'umanità

La rivoluzione digitale riguarda tutti i settori, ma deve sempre avere al centro la persona.

Questo il messaggio del Festival del Digitale Popolare che per la sua seconda edizione, nuovamente a Torino, ha come tema 'Futura, a misura di umanità'. In programma il 7 e 8 ottobre, con un'anteprima il 6 al Museo Egizio che vedrà fra gli altri il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Festival ha alcune novità: un podcast, una nuova testata giornalistica e la prima docu-serie italiana sulla comunicazione pubblica digitale.

Fra gli ospiti degli appuntamenti all'Egizio, Polo del 900, Gallerie d'Italia e Off Topic, i Coma_Cose, Filippo Tortu, Michela Giraud, il commissario europeo Paolo Gentiloni, Claudio Marchisio, Rosa Chemical, Cristiana Capotondi, il capo della protezione Civile Fabrizio Curcio, Sara Gama, Giorgio Chiellini, Vincenzo Schettini de 'La Fisica che ci piace', il presidente della Conferenza delle Regioni e Province autonome Massimiliano Fedriga, lo chef Pietro Leemann, il sito satirico Lercio, la direttrice del Salone del Libro Annalena Benini e il disegnatore Roberto Recchioni.

"Il digitale è sempre più parte della nostra vita quotidiana - dice il presidente di Fondazione Italia Digitale, Francesco Di Costanzo -, servono cultura, conoscenza, consapevolezza, competenze a tutti i livelli". "Bisogna ribaltare la prospettiva - aggiunge l'assessora comunale alla Transizione digitale, Chiara Foglietta - e parlare di digitale e tecnologia partendo dalle persone, perché il fine ultimo è il miglioramento della qualità della vita delle persone quindi si deve partire dai bisogni reali".



