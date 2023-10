Compie 25 anni il Festival di cultura classica a Torino

Compie 25 anni il Festival di Cultura Classica, nato su progetto culturale di Germana Erba e Pierpaolo Fornaro e su progetto artistico di Adriana Innocenti e Piero Nuti e sviluppato da Torino Spettacoli, partecipata dal pubblico e dagli operatori. La Compagnia Torino Spettacoli è una realtà di primo piano nel panorama nazionale con specializzazione trentennale, fin dai primi esperimenti dedicati all'antica poesia greca sul palcoscenico del Teatro Alfieri di Torino.

Il Festival è in scena al Teatro Erba di Torino, come da tradizione nel mese di ottobre, a proporre nuove produzioni e riprese ospitate tra l'altro in Festival e Teatri di prestigio quali Ferie di Augusto al sito archeologico di Bene Vagienna (Cuneo), Teatri di Pietra all'antico anfiteatro di Sutri (Viterbo), l'ottocentesco Teatro Alfieri di Castelnuovo Garfagnana. L'inaugurazione del 25esimo Festival di cultura classica è affidata all'omaggio alla prima edizione del Festival con la conferenza-spettacolo Ciò che uno ama al Teatro Erba Torino mercoledì 11 ottobre alla 21 con la partecipazione dei Germana Erba's Talents. Il Festival si sviluppa poi nel solco di quattro straordinari autori: Molière, Plauto, Omero e Cicerone.

Anche questa edizione del Festival si caratterizza per l'iniziativa Ospiti di Adriana, al quinto anno, iniziativa rivolta alle categorie meno favorite con l'associazionismo legato alla terza età, al volontariato e al disagio: a disposizione 30 abbonamenti a 2 titoli a scelta del cartellone Potranno accedere a questi doni teatrali le prime 30 richieste pervenute a info@torinospettacoli.it, complete del requisito di ammissione: fascia Isee inferiore a 15.000 euro annui per nucleo familiare.



