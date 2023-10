Casale, sorpresi a rubare gasolio da un camion, tre arresti

I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Casale Monferrato (Alessandria) hanno arrestato un uomo di 30 anni, uno di 35 e un giovane di 28 anni - già noti alle forze dell'ordine - sorpresi ad asportare gasolio da un camion vicino al parcheggio della Coop.

A fare la segnalazione al 112 è stato un passante che ha notato i tre aggirarsi intorno al mezzo con taniche e tubi.

All'arrivo dei militari, sono fuggiti su di un furgone per essere fermati poco dopo. Sul mezzo sono stati trovati tre contenitori con circa 150 litri di carburante e altri quattro vuoti. Il gasolio è stato restituito al proprietario dell'autocarro. Dopo la convalida, per i tre - residenti nell'Astigiano - è stato disposto l'obbligo di firma alla polizia giudiziaria, il foglio di via obbligatorio e il divieto di rientrare per tre anni nel comune di Casale.



