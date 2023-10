Calcio, sulla panchina dell'Alessandria mister Marco Banchini

Marco Banchini è il nuovo allenatore dell'Us Alessandria Calcio 1912 (Serie C). Lo comunica, nella tarda serata del 4 ottobre, la società. Di Vigevano (Pavia), 43 anni, laureato in Scienze motorie, il neo-tecnico dei Grigi ha sottoscritto un contratto fino al termine dell'attuale stagione sportiva. Ad affiancarlo lo storico vice Jonatan Binotto. Succede a Vitantonio Zaza, che il club "ringrazia per disponibilità, serietà, professionalità dimostrate".

"Ho fortemente voluto Banchini e sono contento di averlo portato a sedersi sulla nostra panchina - le parole del presidente Enea Benedetto -. Sono stato colpito dalla sua propositività e determinazione nel salvare l'Alessandria, obiettivo che ci accomuna".

Quasi 200 le panchine totalizzate da Banchini nella carriera, iniziata alle giovanili del Vigevano. In C è stato alla Vis Pesaro e all'Aquila Montevarchi; in precedenza alla guida del Como vincendo il campionato di Serie D con la promozione in Lega Pro e raggiungendo il record assoluto italiano di 89 punti (in un girone a 18 squadre). Ha poi guidato i lariani nei successivi due campionati di C. E' stato viceallenatore alla Robur Siena e alla Casertana; all'estero tecnico del Kf Teuta in Albania, dell'Amicale nelle isole Vanautu in Oceania e del Qormi a Malta.





