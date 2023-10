Arriva Condowe, l'app per i condomini

Gli amministratori dei condomini si trovano sempre più spesso a dovere affrontare sfide complesse in un panorama in continua evoluzione. L'adeguamento a normative sempre più stringenti, l'integrazione di nuove tecnologie e le nuove direttive europee che impongono agli edifici di classe G di raggiungere la classe E entro il 2033 sono solo alcune delle questioni che richiedono una sempre maggiore competenza e flessibilità. Nasce per questo l'app Condowe, disponibile gratuitamente negli app store Apple e Google.

Grazie alla sua piattaforma, le comunicazioni diventano rapide e immediate: attraverso la bacheca condominiale digitale, è possibile ricevere e inviare aggiornamenti su problematiche o interventi in tempo reale, assicurando trasparenza ed efficienza senza precedenti. Ma non si tratta solo di comunicazione: gli amministratori possono monitorare l'impatto energetico dei condomini, ricevendo consigli su come ridurre le emissioni di anidride carbonica e promuovere la transizione ecologica.





