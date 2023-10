Viola divieto di avvicinamento, arrestato nell'Astigiano

Un trentaquattrenne astigiano è stato arrestato dai carabinieri ad Agliano Terme con l'accusa di aver violato ripetutamente il divieto di avvicinamento disposto a seguito di maltrattamenti in famiglia.

La vicenda da cui si origina la misura cautelare in carcere ha avuto una accelerazione lo scorso fine settimana quando il trentaquatrenne, nonostante il divieto di avvicinamento alla compagna, disposto per le reiterate violenze familiari, si è recato ad Agliano Terme nell'abitazione della donna determinando un primo intervento dei Carabinieri.

Denunciato per violazione del divieto, l'uomo il giorno dopo si è di nuovo presentato a casa della donna. Il nuovo intervento della pattuglia dell'Arma, questa volta supportata anche da un'autoradio dell'Aliquota Radiomobile di Canelli si è concluso con il suo arresto in flagranza per l'inadempienza del divieto e la resistenza ai militari.

Il giorno successivo il gip del Tribunale di Asti ha disposto la custodia cautelare in carcere.



