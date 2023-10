Tre cene al femminile per sostenere CasaOz di Torino

Tre cene al femminile che avranno come protagoniste quattro chef donne. È l'offerta dal progetto 'A cena per CasaOz', promosso dall'Azienda Vitivinicola Bel Colle e dal Gambero Rosso Academy, per far conoscere e supportare le attività dell'associazione 'CasaOz' che dal 2005 si prende cura delle persone più fragili.

Il progetto prevede tre appuntamenti: il 19 ottobre al ristorante Gardenia (una stella Michelin, due forchette Gambero Rosso) a Caluso (Torino), il 6 novembre al ristorante La Madia e Osteria Social, al Mercato Centrale di Torino, e il 5 dicembre al ristorante MagazziniOz (Guida Torino Gambero Rosso 2019), in via Giolitti. Le quattro chef sono Mariangela Susigan, Elisa Hoti, Natasha Gorina e Maria Vittoria Griffoni.

"Siamo sempre felici quando CasaOz incontra realtà del mondo corporale, in questo caso Bel Colle - ha detto la presidente Enrica Baricco - Unendo alla convivialità la solidarietà non solo CasaOz verrà ulteriormente promossa e comunicata al pubblico, ma si permetterà anche allo staff di cucina dei MagazziniOz un'esperienza di accrescimento professionale accanto a Griffoni, già chef di Lorenzo Jovanotti e del suo team durante i tour estivi".



