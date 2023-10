Toh, un torello verde sotto il grattacielo del Piemonte

Si chiama 'Toh' e ha le fattezze di un 'toret', il piccolo toro di colore verde che designa le tipiche fontanelle pubbliche della città di Torino. La differenza è che sembra uscire dalla fontana come per dire che vuole "rinnovarsi e proiettarsi verso il futuro". È l'installazione di arte urbana scoperta in serata davanti al grattacielo della Regione nello slargo che da oggi non è più un numero civico di via Nizza ma è diventato 'piazza Piemonte'.

Il torello pesa 250 chili ed è in vetroresina fasciata a mano. L'opera, firmata da Nicola Russo e donata alla Regione Piemonte, rientra in un progetto più ampio in cui - come ha osservato il governatore Alberto Cirio - "nel più puro stile sabaudo non poteva mancare un po' di solidarietà".

A Torino ce ne sono già altre sei, in stile analogo. Le repliche - in scala - sono in vendita e il ricavato è devoluto alla Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro, di Candiolo.



