Sindaco di Alba a Ginevra al Forum dei sindaci promosso da Unece

Il sindaco di Alba Carlo Bo ha preso parte a Ginevra, al Palazzo delle Nazioni, al Terzo Forum dei Sindaci organizzato da Unece, la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite. Sul tema della "Rigenerazione urbana verso il 2030", i sindaci si sono confrontati "sui progetti per ottenere uno sviluppo urbano più inclusivo, resiliente e sostenibile".

La partecipazione del sindaco albese è stata anche nella veste di presidente del Comitato per la candidatura di Alba Bra Langhe Roero a Città Capitale della Cultura 2026. "E' stato un onore immenso e una grande emozione poter partecipare a un evento internazionale che mette al centro le città, come protagoniste delle sfide del nostro tempo. - ha detto Carlo BO - Un'occasione di confronto e arricchimento unica, con amministratori arrivati da ogni angolo d'Europa. I temi affrontati sono di grande attualità per noi sindaci, dalle sfide ambientali alle pari opportunità, passando per la sostenibilità e vivibilità delle nostre città".



