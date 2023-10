SaluTo, focus sulle fake news su medicina e benessere

Alla sua quinta edizione, SaluTO Medicina e Benessere quest'anno cambia sede: gli incontri si terranno tutti al Mercato Centrale Torino, in piazza della Repubblica, il 14 e 15 ottobre. Protagonisti della manifestazione i docenti della Scuola di Medicina dell'Università Torino, che daranno vita a quattro conferenze e quattro incontri di approfondimento contro le fakenews sui temi della medicina e della scienza, a partire dalla realtà che ci viene dai sensi.

Malattie cardiovascolari e metaboliche, oncologia, dermatologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, fisiatria, neonatologia, pediatria, geriatria e nutrizione: su questi e altri argomenti il pubblico potrà porre domande agli esperti.

Tema trasversale sotteso a tutti gli incontri sarà la tecnologia, per sfatare i timori sulle nuove app di monitoraggio della salute.

Ospiti speciali gli Ugolize, il trio di vignettisti comici torinesi che sposa quest'anno la causa della lotta alle fake news sulla salute con creazioni originali dedicate alla manifestazione.

Ci saranno un drink break domenica con un Mango Lassi a base di yogurt, zafferano, cardamomo e frutta secca dalla tradizione indiana e un aperitivo preparato dal Mercato Centrale Torino in collaborazione con Chef Kumalé che proporrà una ricetta della tradizione baltica di San Pietroburgo, la Shuba, una sorta di insalata russa di barbabietole, carote, patate, maionese, aringhe e aneto.

Sanno anche allestiti dei desk informativi gestiti da specializzandi dell'Università di Torino.



