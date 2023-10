Riapre il 6 ottobre la pista di ghiaccio del Palavela

La pista di ghiaccio del Palavela riapre al pubblico per la stagione 2023-24. La Pista Olimpica che ha visto le gesta dei più grandi campioni di questo sport nel nuovo millennio, considerata unanimemente la pista più bella d'Italia, dal 6 ottobre ritorna ad essere accessibile a tutti.

Con oltre 30.000 presenze nella scorsa stagione invernale, il Palavela On Ice permette di pattinare liberamente con amici e familiari, di imparare le basi o migliorarsi nella pratica di questo magico sport, ma anche di partecipare a eventi e spettacolii, feste per famiglie e dj set. I biglietti per accedere alla pista sono acquistabili su TicketOne e presso la biglietteria del Palavela.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA