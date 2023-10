Piemonte, bus inquinanti circoleranno con il Move-in

In Piemonte i bus Euro 3 ed Euro 4 potranno circolare in deroga ai blocchi grazie all'adesione al sistema Move-In (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti), che consente di viaggiare nonostante le limitazioni entro un certo chilometraggio. Il via libera al provvedimento, proposto dal capogruppo leghista Alberto Preioni, è arrivato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale.

"I bus Euro 3 ed Euro 4 - ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi - avrebbero dovuto circolare con il filtro antiparticolato: questa era la previsione del Piano regionale, ma i filtri non si possono mettere perché prendono fuoco. Quindi, se non vogliamo lasciare a piedi i cittadini, dobbiamo intervenire in emergenza per scongiurarne lo stop nel momento in cui scatteranno i semafori ambientali che bloccheranno questi mezzi. La programmazione non è mancata, - ha concluso Gabusi - la Giunta regionale per la prima volta ha fatto convergere ambiente e trasporti, ma dobbiamo aspettare che i 200-250 mezzi necessari siano costruiti e acquistati, il che avverrà entro il 2024. Nel frattempo, questa è la cosa più veloce da fare".



