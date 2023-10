Piazza davanti al grattacielo della Regione diventa 'Piemonte'

Da oggi non è più un numero civico di via Nizza ma si chiama ufficialmente Piazza Piemonte lo slargo che a Torino si apre davanti all'ingresso del grattacielo che ospita la sede della Regione. "Abbiamo chiesto al Comune di chiamarla così - ha detto il governatore Alberto Cirio durante l'inaugurazione - semplicemente perché era giusto. Il grattacielo è dei piemontesi e questa piazza vuole essere dei piemontesi".

"Sono contento della decisione della commissione toponomastica - ha affermato il sindaco, Stefano Lo Russo - e sono contento per il quartiere. Questa è un'area strategica della città che per troppo tempo ha dovuto convivere con i cantieri, ma che davanti a sé ha grandi prospettive dal punto di vista urbanistico. Penso per esempio al Parco della salute, che deve nascere quanto prima. Sono progetti che non hanno colore politico e che vanno realizzati facendo squadra fra tutti".

Maria Grazia Grippo, presidente del consiglio comunale, ha osservato che il nuovo nome "è la naturale conseguenza di un processo di familiarizzazione fra Torino e il grattacielo, che abbiamo imparato a chiamare 'Piemonte'".

Cirio ha annunciato che entro 15 o 20 giorni sarà potenziata l'illuminazione della piazza grazie alla collaborazione con le Ferrovie.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA