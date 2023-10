Migranti: Mosca (Lega),centro di accoglienza di Biella va chiuso

"La città di Biella non può continuare a farsi carico di tutti gli immigrati che arrivano sul nostro territorio. In provincia abbiamo sindaci che si professano "campioni dell'accoglienza" ma questa disponibilità devo purtroppo constatare che si ferma alle parole poiché nessuno dà una reale disponibilità per contribuire alla soluzione del problema". Cos' il consigliere regionale Michele Mosca (Lega) che chiede la chiusura del centro di accoglienza, soprattutto dopo le nuove proteste dei giorni scorsi. "Ribadiamo con forza l'inadeguatezza della struttura - aggiunge Mosca - e auspichiamo un tavolo di confronto con il Prefetto di Biella per trovare una soluzione alternativa e chiudere definitivamente il centro di accoglienza nell'ex hotel Colibrì".



