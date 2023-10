Lo Russo, abbiamo ridato solidità ai muri di Torino, crollavano

"Stiamo uscendo a fatica da una fase di riassesto del sistema pubblico del Comune, ho ereditato un dissesto finanziario. Posso considerare quasi completata la fase iniziale per ridare solidità ai muri in un contesto in cui si pensava più al colore dei muri e alla cornice del quadro. Il problema è che i muri stavano venendo giù, in modo rapido e intenso". Lo ha detto il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, durante la presentazione del Libro bianco dell'Amma.

"Sono stati due anni - tra poco facciamo il secondo compleanno - caratterizzati dalla rimessa in sesto della macchina comunale che era quasi allo sbando e di messa a terra dei progetti Pnrr. Questi 15 mesi sono stati caratterizzati da un'attività per non perdere un euro, abbiamo messo in campo progetti per circa 3 volte quello che è stato fatto per le Olimpiadi, per un valore di 906 milioni di euro", ha spiegato il sindaco che ha parlato di quattro criticità ereditate: "l'igiene urbana, i servizi anagrafici, il taglio dell'erba e le buche".

"Abbiamo lavorato su questo e per la primavera del 2024 penso che avremo sistemato i servizi pubblici essenziali", ha sottolineato Lo Russo.



