La Juventus si avvicina al derby contro il Torino con Arkadiusz Milik. Il polacco, infatti, ha cominciato regolarmente in gruppo l'allenamento a porte aperto di questa mattina quindi è recuperato in vista della stracittadina.

Per Dusan Vlahovic, invece, programma personalizzato a causa dei problemi alla schiena che continuano a tormentarlo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA