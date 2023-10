Il libro bianco dell'Amma, nel 2032 Torino capitale delle Alpi

Nel 2032, quando la Tav sarà completata, Torino dovrà essere riconosciuta come 'Capitale delle Alpi', dovrà essere una sorta di 'calamita' in grado di attrarre aziende straniere , start up e studenti. E dovrà collaborare con altri territori, Milano ma anche la Liguria. E' il futuro delineato dal libro bianco sulle prospettive di sviluppo della città metropolitana, realizzato dalla Fondazione Amma, che indica quattro prospettive: benessere economico e qualità della vita, capitale umano, imprese e innovazione e reti e internazionalizzazione. Realizzato con Prometeia e con il supporto dell'Università di Torino, il libro bianco contiene anche un invito a riscoprire l'orgoglio torinese, quello che in dialetto si chiama 'gheddo' ed è lo slancio, la grinta, per affrontare la sfida al cambiamento. "La città dell'auto non esiste più, bisogna guardare a traiettorie diverse. Sappiamo esportare e continueremo a portare auto nel mondo, ma dobbiamo essere più attrattivi in entrata: non solo un passaggio di binari, ma un luogo in cui ci si ferma. Le start up, una volta cresciute, devono fermarsi fermino. Ad esempio la Cittadella dell'Aerospazio deve diventare un luogo in grado di portare qui aziende di Lione che devono preferire Torino a Tolosa. Dobbiamo diventare calamita", ha detto Stefano Serra, presidente dell'Amma.



