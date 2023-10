Ferrero con Save The Children nella filiera del cacao

Sono 11.000 i beneficiari, di cui oltre 2.200 bambini, degli interventi effettuati in due anni da Ferrero e Save The Children nell'ambito della partnership quinquennale nella filiera del cacao in Costa d'Avorio e Ghana.

Sono state costruite o rinnovate 61 scuole e iscritti quasi 2.000 bambini non scolarizzati tra i 9 e i 14 anni, sono state formate oltre 10.000 persone per la tutela dei diritti dei bambini e sono stati istituiti 65 Comitati per la Protezione dei Bambini. I dati fanno parte del Cocoa Charter Progress Report annuale - il documento volto a rappresentare i progressi e gli sforzi per un approvvigionamento sostenibile nella filiera del cacao - presentato dalla Ferrero al Salone della Csr e dell'innovazione sociale, ia Milano presso la Bocconi.

La partnership con Save the Children prevede di raggiungere 65 comunità nella regione ivoriana di Haut-Sassandra e coinvolgere direttamente 37.000 beneficiari diretti, di cui 15.000 bambini, e 90.000 beneficiare indiretti, di cui oltre il 50% bambini . L'intervento contribuirà al Piano d'azione nazionale contro il lavoro minorile della Costa d'Avorio.

"Dal 2010 Ferrero ha deciso di sostenere i progetti di Save the Children, in particolare quelli a supporto dei bambini che vivono nelle comunità all'interno delle filiere agricole in Ghana e Costa d'Avorio, dove il Gruppo si approvvigiona di cacao. Solo essendo consapevoli di quanto sia fondamentale aumentare gli sforzi per affrontare le cause alle radici del lavoro minorile, proteggere i bambini, assicurare l'accesso all'istruzione e garantire loro un futuro, si potrà realizzare un cambiamento reale e duraturo nelle loro vite", commenta Giancarla Pancione, direttrice Marketing e Fundraising di Save the Children.



