Contemporanea festival indaga il femminile nelle arti visive

Si inaugura con la proiezione della versione restaurata di Teorema di Pasolini, nel nome di Silvana Mangano, icona simbolo di quest'anno e ricordata dalla figlia Veronica De Laurentiis, la prossima edizione di Contemporanea International Film Festival, dal 13 al 17 ottobre, a Torino.

Una rassegna che indaga il femminile nel cinema, nelle arti visive e soprattutto nel nuovo universo dell'intelligenza artificiale superando stereotipi e rappresentazioni del femminile e del gender.

Presentato oggi al Circolo dei Lettori di Torino, una delle due sedi insieme al Cinema Ambrosio, il festival avrà 46 film, compresi i 24 cortometraggi in concorso, selezionati tra i 3.000 pervenuti, 7 lungometraggi in prima nazionale, 6 opere di videoart, 6 film classici, 11 incontri a tema tra cui un focus sull'Iran ad un anno dalla morte di Masha Amini, 30 ospiti internazionali.

Presidente della giuria è Francesca Archibugi che parteciperà anche ad un incontro su cinema e letteratura. Ad inaugurare il festival il 13 ottobre all'Ambrosio, come ospite, sarà una giovane promessa del cinema d'autore, Blu Yoshimi, 25 anni, tra i protagonisti dell'ultimo film di Nanni Moretti Il sol dell'avvenire, conosciuta dal pubblico per il suo esordio a 10 anni in Caos calmo di Antonello Grimaldi e per film quali Piuma, di Roan Johnson, passato alla 73/a Mostra del Cinema di Venezia, Likemeback e Gli indifferenti, con Valeria Bruni Tedeschi, entrambi di Leonardo Guerra Saragnoli.



