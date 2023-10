Coldiretti,una rivolese nell'esecutivo nazionale Giovani Impresa

La rivolese Claudia Roggero è entrata a fare parte dell'esecutivo nazionale di Coldiretti Giovani Impresa, organizzazione dei giovani agricoltori che rappresenta oltre 55mila aziende Coldiretti in Italia e circa 800 in provincia di Torino.

Claudia Roggero, 25 anni, è anche coordinatrice provinciale e regionale per Torino e il Piemonte. Apicoltrice, conduce una fattoria didattica sulla Collina morenica dove alleva le api con la madre Nicla Martile, il padre Lorenzo Roggero e il fratello Giuseppe Roggero e dove conduce attività di educazione all'agricoltura, all'ambiente e alla corretta alimentazione.

All'interno dell'esecutivo ha ricevuto le deleghe su apicoltura e formazione.

Insieme a Claudia Roggero, dell'esecutivo nazionale dei giovani della Coldiretti fanno parte anche Giovanni Bellei (Lombardia), Rossella Cappuzzo (Sicilia), Marco De Zotti (Veneto), Carla Di Michele (Abruzzo), Marco Sforzini (Emilia Romagna), Donato Mercadante (Puglia), Camilla Petrucci (Lazio).





Riproduzione riservata © Copyright ANSA